GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 23 ottobre 2025
Ariete combattivo: ma oggi non tutto va forzato.
Toro in fase riflessiva: prenditi del tempo per capire.
Gemelli curioso: ma a volte serve più profondità.
Cancro dolce: giornata favorevole alle relazioni strette.
Leone fiero: ma oggi meglio non cercare il confronto.
Vergine razionale: sai dove mettere i piedi.
Bilancia armoniosa: ma oggi ti tocca mediare.
Scorpione, segno del giorno, sarà magnetico, lucido, intuitivo: oggi nulla ti sfugge, e sai giocare le tue carte con maestria.
Consiglio escursione: raggiungi le Cascate del Mulino a Saturnia al mattino presto, quando tutto è silenzio e vapore: il luogo perfetto per rigenerare mente e corpo.
Sagittario dinamico: ma oggi meglio non strafare.
Capricorno serio: ma capace di aprirsi con chi merita.
Acquario brillante: idee originali in arrivo.
Pesci sensibili: il tuo intuito oggi fa centro.