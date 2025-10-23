GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 23 ottobre 2025

Ariete combattivo: ma oggi non tutto va forzato.

Toro in fase riflessiva: prenditi del tempo per capire.

Gemelli curioso: ma a volte serve più profondità.

Cancro dolce: giornata favorevole alle relazioni strette.

Leone fiero: ma oggi meglio non cercare il confronto.

Vergine razionale: sai dove mettere i piedi.

Bilancia armoniosa: ma oggi ti tocca mediare.

Scorpione, segno del giorno, sarà magnetico, lucido, intuitivo: oggi nulla ti sfugge, e sai giocare le tue carte con maestria.

Consiglio escursione: raggiungi le Cascate del Mulino a Saturnia al mattino presto, quando tutto è silenzio e vapore: il luogo perfetto per rigenerare mente e corpo.

Sagittario dinamico: ma oggi meglio non strafare.

Capricorno serio: ma capace di aprirsi con chi merita.

Acquario brillante: idee originali in arrivo.

Pesci sensibili: il tuo intuito oggi fa centro.