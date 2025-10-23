GROSSETO – Un grande inizio di stagione per la Polisportiva Barbanella Uno, con i successi che non si sono fatti attendere. Lo scorso fine settimana le biancorosse hanno preso parte al campionato regionale Eccellenza, LD3 e LC3 base e avanzato che si è tenuto a Montevarchi e, sebbene fossero solo all’inizio della preparazione dopo la pausa estiva, hanno superato brillantemente il rientro in pedana.

Per la categoria LC3 base Allieve 2, podio tutto della Polisportiva con Miriam di Gregorio che conquista la medaglia d’oro, seguita dalle compagne di squadra Emma Mori e Aurora Romiti, rispettivamente argento e bronzo.

Fra le Allieve 3, buon terzo posto per Mia Del Ghianda, mentre nella Junior 2 secondo posto per Anna Capasso.

Nella categoria LC3 avanzato, ottimo esordio di Martina Radiconi che chiude terza in questa nuova e impegnativa categoria. Di pregio anche le prove di Elena Biagioli, che, nonostante l’emozione, ha portato a casa buoni risultati al debutto in questo campionato.

Passando alla categoria LD 3 base Allieve 4, si laurea campionessa regionale Giulia Lori seguita a pochissimi decimi da Daria Pezzuto. Primo piazzamento anche per Luce Girelli nelle Junior 1 e medaglia d’argento per la sorella Perla nelle Allieve 3. Per concludere in bellezza, secondo posto da applausi per Naike Venturi nelle Senior 2.

Nell’avanzato vince l’esordiente Petra Parmesani nelle Allieve 5, oltre al secondo posto di Alessia Lori nelle Junior 1.

Infine, grande debutto in campionato nell’Eccellenza, il livello più alto del programma silver, per Chiara Minelli che sfiora il podio classificandosi quarta assoluta e per Greta Burgassi che si posiziona al sesto posto. Fra le Senior invece, buona prova per Linda Zambernardi, Sofia Biagiotti e Alice Esposito, a conclusione di due giornate di successi.

Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dei risultati ottenuti dalle proprie allieve e sono pronte per il prossimo fine settimana, che le vedrà nuovamente in gara, questa volta a Firenze con il nuovo programma DUO a coppie.