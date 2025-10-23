GROSSETO – Un forno grossetano è stato chiuso nei giorni scorsi per irregolarità che riguarderebbero gli spazi in uso ai dipendenti.

Sei mesi fa un sopralluogo della Asl aveva evidenziato alcune carenze negli spazi bagno-spogliatoi dei dipendenti che l’imprenditore avrebbe dovuto sanare.

In questi giorni un nuovo sopralluogo ha portato alla chiusura dell’attività. Il titolare però avrebbe rotto i sigilli, azione che avrebbe portando al sequestro dei locali da parte del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia municipale così come disposto dalla Procura.

L’attività ha due licenze distinte e sarebbero stati chiusi i locali solo di una (quella su cui sono state rilevate le irregolarità) mentre l’altra sarebbe regolarmente aperta.