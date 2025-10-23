GROSSETO – Terza di campionato vincente per le Under 18 della Luca Consani Pallavolo Grosseto, che archiviano la pratica con la Pallavolo Follonica in tre set secchi. Combattuta ed equilibrata la prima frazione di gioco, finita 25-27, mentre nelle successive le grossetane non concedono quasi più niente, sfruttando il calo delle rivali e prevalendo prima 15-25 e poi 11-25.

Soddisfatti i coach Elisabetta Alberti e Federica Brizzi per le loro atlete, prive di capitan Luschi, tenuta ferma dallo staff per un risentimento alla spalla: “Le nostre hanno faticato un po’ nel primo parziale colpa anche del campo di gioco non propriamente adatto, ma una volta scrollata di dosso la tensione da soffitto, hanno trovato ritmo, gioco e convinzione e da lì in poi tutto in discesa. Bravissime, altra prova di carattere e crescita! Adesso testa in palestra e concentrate per il prossimo impegno in casa contro il San Vincenzo”.