GROSSETO – Sono stati i gruppi Esordienti ed Aquilotti di coach Lorenzo Massai e del suo assistente Gioele Bindi a dare il via alla stagione cestistica dell’Asd Biancorossa Grosseto.

La società di minibasket grossetana ha scelto il Palazzetto dello Sport di Paganico come palestra per gli appuntamenti in programma sul territorio. “Si tratta – spiega il presidente Alessandro Malentacchi – di uno dei pochi campi omologati per disputare partite ufficiali, un impianto accogliente e bello, per questo lo abbiamo scelto per giocare le nostre partite interne”.

La squadra Esordienti ha giocato una partita amichevole con la Mens Sana Siena, mentre quella degli Aquilotti è entrata in campo con i coetanei della Sba Arezzo. “A prescindere dal risultato – spiega il direttore tecnico Fabio Manganelli – abbiamo vissuto l’evento in un clima davvero piacevole, in cui i bambini si sono impegnati e divertiti, mostrando già i risultati del lavoro iniziato a settembre, lavoro che sta proseguendo grazie alla guida competente dei nostri istruttori”.