GROSSETO – Una nuova iniziativa per Uisp Grosseto. Il corso “Antibullismo e difesa personale” è un’iniziativa rivolta a donne e uomini che punta a offrire strumenti pratici ed efficaci per la prevenzione e il contrasto di episodi di bullismo e violenza. L’appuntamento è nella sede Uisp di viale Europa a Grosseto, con tre incontri previsti: sabato 25 ottobre dalle 15 alle 18, domenica 23 novembre e domenica 30 novembre dalle 9.30 alle 12.30.

L’obiettivo del corso è accrescere la sicurezza personale attraverso tecniche di autodifesa e una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle proprie capacità. Le lezioni saranno gestite da istruttori qualificati, con un approccio pratico adatto sia ai principianti che a chi vuole approfondire le proprie conoscenze nel campo dell’autodifesa. Il programma abbraccia vari aspetti della difesa personale, prestando particolare attenzione al contesto del bullismo fisico e verbale, ed è aperto a tutte le età e livelli di preparazione fisica.

I corsi, a numero chiuso, saranno effettuati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. La prenotazione è obbligatoria e per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria Uisp al numero 0564 417756.