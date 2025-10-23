GROSSETO – In corso per rischio idrogeologico su Toscana nord ovest nella giornata di oggi, allerta gialla sul resto della regione.

Allerta arancione per vento forte su costa centrale e Arcipelago, Alto Mugello, Valle del Reno, Valtiberina e zona Arno Casentino nella giornata di oggi, prorogata fino a domani su costa centrale e Arcipelago.

Allerta arancione per mareggiate su costa centrale e Arcipelago nella giornata di oggi, prorogata a domani su costa e Arcipelago, allerta gialla su costa meridionale.

Allerta gialla per temporali forti nella giornata di oggi su tutta la regione.

Precipitazioni inizialmente sul nord-ovest (in particolare rilievi), in estensione nel pomeriggio a tutta la regione, quando assumeranno prevalente carattere di rovescio o temporale. Rapido miglioramento in serata.

Nel pomeriggio-sera previste raffiche fino 100-120 km/h sull’Arcipelago e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino e sull’Appennino aretino, fino a 110 km/h sulla costa centro-settentrionale.