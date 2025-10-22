GROSSETO – Con la fine di ottobre torna anche l’ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette andranno spostate un’ora indietro: alle 3 si tornerà alle 2. Un piccolo gesto che segna l’arrivo dell’autunno pieno e che ci regalerà un’ora di sonno in più.

Da domenica, quindi, il sole sorgerà prima al mattino ma tramonterà anche più presto la sera. Le giornate continueranno ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno, quando la luce inizierà lentamente a riprendersi spazio.

Come abituarsi al nuovo ritmo

Il cambio d’orario può sembrare una variazione da poco, ma per molti si fa sentire: può influire sul sonno, sull’umore e sui livelli di energia. Per affrontarlo al meglio conviene anticipare gradualmente l’orario in cui si va a dormire nei giorni precedenti e passare più tempo possibile all’aperto, approfittando della luce naturale.

Anche l’attività fisica aiuta: una passeggiata o un po’ di movimento durante il giorno favoriscono il benessere e aiutano il corpo a regolare il proprio ritmo interno. Meglio invece evitare allenamenti intensi la sera, quando l’organismo dovrebbe prepararsi al riposo.

Un aiuto anche dalla tavola

In questi giorni può essere utile curare l’alimentazione: pasti regolari, leggeri e ricchi di frutta, verdura e alimenti che favoriscono il rilassamento aiutano a riequilibrare l’organismo. Evitare cene troppo abbondanti e l’uso eccessivo di dispositivi elettronici prima di dormire può rendere la transizione più dolce.

Quando tornerà l’ora legale

L’ora legale tornerà l’ultima domenica di marzo 2026, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando le lancette si sposteranno avanti di un’ora.