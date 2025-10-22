CIVITELLA PAGANICO – Aggiornamento ore 16.35 – Sul posto stanno operando anche i vigili del fuoco, che, constatata l’incolumità del conducente del mezzo pesante, stanno procedendo a rimuovere il camion e le macchine trasportate tramite l’utilizzo dell’autogru in dotazione. Nessun altro veicolo circolante sulla strada è stato coinvolto.

Il traffico procede su una sola carreggiata.

News ore 15.32 – Una bisarca, ossia un tir che trasporta auto, si è intraversata sulla Senese, all’altezza di Civitella Paganico.

Il camion, che da Siena si stava dirigendo verso Grosseto, si è ribaltato perdendo alcune delle auto trasportate (almeno due). Una terza avrebbe fatto anche un salto di corsia finendo nel tratto di strada opposta, ossia sulla corsia nord.

Al momento ci sarebbe una persona ferita, ma le notizie sono ancora frammentarie.

Sul posto sta giungendo la Polizia stradale. Si raccomanda prudenza e, per chi può, utilizzare la viabilità alternativa.