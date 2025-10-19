GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 19 ottobre 2025
Ariete vivace: cerca un po’ di quiete.
Toro dolce: oggi goditi chi ami.
Gemelli creativo: giornata adatta all’arte o alla musica.
Cancro, segno del giorno, sarà sensibile, attento e tenero: oggi offri ascolto, cura e amore vero.
Consiglio escursione: passeggia lungo il Sentiero delle Sughere a Monte Amiata: la natura ti avvolgerà come un abbraccio.
Leone forte ma irrequieto: dai tempo anche agli altri.
Vergine ordinata e gentile: sei un’ottima compagnia.
Bilancia equilibrata: armonia in famiglia.
Scorpione intenso: ma oggi scegli la tenerezza.
Sagittario dinamico: ma evita discussioni inutili.
Capricorno posato: bene la calma domenicale.
Acquario creativo: idee nuove per il tempo libero.
Pesci emotivi: oggi ti serve un luogo silenzioso.