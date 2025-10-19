GROSSETO – Un violento incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattina di oggi a Grosseto, all’incrocio tra via Ugo Bassi e via Fratelli Bandiera, nella zona residenziale nella parte centrale della città. Due auto, una Mercedes e una Peugeot, si sono scontrate in un impatto particolarmente violento che ha provocato il ferimento di due minorenni, trasportati al pronto soccorso con contusioni multiple. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi (le foto sono di Lorenzo Mancineschi – Pagina Facebook Il Giornalista Scomodo) .