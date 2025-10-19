L’allarme è scattato poco dopo le 6,00. Sul posto sono intervenute in pochi minuti un’ambulanza della Misericordia di Grosseto, un’automedica e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. I Carabinieri hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico nella zona, con la temporanea chiusura del tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo.

In quella zona della città si tratta del secondo incidente in pochi giorni: giovedì scorso infatti un’auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio tra viale Sonnino e via Fratelli Bandiera. In quel caso si è registrato un ferito che è stato trasferito in ospedale.