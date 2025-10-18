GROSSETO – Questa mattina presso l’auditorium della Questura di Grosseto, alla presenza del questore Claudio Ciccimarra e del governatore della venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto, Edoardo Boggi,sono stati consegnati i diplomi ai volontari dell’organizzazione di volontariato dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, che hanno superato il corso Blsd.L, in adulto e pediatrico, riguardante le tecniche del massaggio cardiaco e l’uso del defribillatore automatico.

Il corso è stato tenuto presso la locale Misericordia di Grosseto. I volontari che hanno superato il corso sono: Adele Della Camera, Maurizio Senesi, Giorgio Caoduro, Fabrizio Montomoli, Francesco Pietro Fabbri, Massimo Polizzi, Gheorghe Ciprian Simion, Paolo Varesi responsabile dell’OdV Anps Grosseto.

A tutti i volontari è stata fornita una petch con il simbolo del Cuore umano, con il tracciato cardiaco, che attesta la specializzazione acquisita.