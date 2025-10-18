BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta di misura per le ragazze del Calcio a 5 Femminile del Follonica Gavorrano per 3-2 in casa del San Giusto. La terza giornata di campionato è stata caratterizzata da un grande equilibrio e intensità. Fin dalle prime battute le biancorossoblù hanno mostrato una buona determinazione, creando diverse occasioni, ma la precisione sotto porta è mancata. È stato il San Giusto a sbloccare la gara grazie a un contropiede: Falcinelli ha tentato di intervenire, ma il pallone è carambolato sui piedi di Tanzi, che ha trovato il modo di insaccare.

Nonostante il gol subito, le maremmane non si sono arrese e hanno continuato a macinare gioco. Il portiere avversario si è dimostrato sempre pronto, ma capitan D’Antoni ha trovato il modo di pareggiare con un tiro da centrocampo che si è infilato all’incrocio dei pali. Questo gol ha dato coraggio alle ragazze, che hanno poi ribaltato il punteggio con Vincenti, autrice di un’ottima azione dopo un grande recupero palla.

Nella seconda frazione il San Giusto ha cercato di rispondere con maggiore intensità. Grazie all’esperienza di Presto le avversarie sono riuscite a creare difficoltà e a trovare il pareggio con Tanzi, che ha sorpreso Falcinelli sul suo palo. Dopo pochi minuti Tanzi ha colpito nuovamente su punizione, portando il San Giusto in vantaggio.

Nonostante gli sforzi, il Follonica Gavorrano rimane a zero punti nella classifica del girone unico, ma la prestazione sicuramente positiva promette di raccogliere risultati utili per il futuro.

“La gara di ieri ci ha visto ancora una volta sconfitte – commenta Giulia D’Antoni – ma sono contenta della prestazione delle ragazze. Stiamo migliorando come gioco, ma dobbiamo essere più cattive sotto porta. Il gruppo è compatto e sono convinta che, con il lavoro, i risultati arriveranno. Ora testa a lunedì per la coppa, che determinerà la prima in classifica del girone. Poi torneremo giovedì a giocare tra le mura amiche contro l’Atletico Viareggio”.

“La partita è stata equilibrata – commenta Marianna Rinaldi – con diverse belle azioni costruite da parte nostra. C’è ancora molto su cui lavorare, in particolare per quanto riguarda la resistenza e il fiato. Abbiamo stretto i denti fino alla fine, cercando di portare a casa almeno un pareggio. Rimane un po’ di amarezza, poiché i tre gol subiti sono stati frutto di nostri errori e, in parte, della fortuna delle avversarie. Ora è importante guardare avanti e concentrarci sui prossimi obiettivi. Il campionato è ancora lungo e non possiamo sottovalutare nemmeno l’appuntamento con la Coppa”.

SAN GIUSTO: Vannini, Caverni, Sarchielli, Rosati, Perone, Marabissi, Lentini, Noccioli, Mara, Tanzi. All. Presto.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi, Falcini. All. D’Antoni.

RETI: Tanzi (3), D’Antoni, Vincenti.