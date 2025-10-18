CECINA – Grande riconoscimento per Acqua Village Cecina ai Parksmania Awards 2025, gli Oscar dei parchi di divertimento italiani, che quest’anno si sono tenuti a Mirabilandia. Il parco toscano ha conquistato il Premio speciale della giuria per Makai Beach, l’isola del benessere, l’oasi esotica che rappresenta la nuova frontiera del relax e del benessere in un parco acquatico, ricevendo inoltre la nomination come “Parco acquatico dell’anno”.

La motivazione del premio sottolinea come “Makai Beach si presenti come un’oasi che unisce 1.200 mq di piscina con idromassaggi, spiaggia di sabbia fine, vegetazione rigogliosa, cascate scenografiche e percorsi relax. Un progetto che dimostra visione, attenzione ai dettagli e capacità di innovare l’offerta di un parco acquatico, trasformandola in un’isola tematica completa dedicata al benessere”.

«Questi riconoscimenti – dichiara Marcello Padroni, proprietario del parco acquatico – sono il risultato di un lavoro di squadra che vede Acqua Village protagonista assoluto delle sue innovazioni: anche Makai Beach, l’isola del benessere, è stata infatti ideata da Acqua Village Studio, il team di professionisti interni alla nostra azienda guidati dall’imagineer Riccardo Fara. Un lavoro di squadra appunto seguito dal direttore del parco Sergio Foschi. Con Makai Beach abbiamo inaugurato una nuova era per Acqua Village, che vede protagoniste nelle nostre strutture non solo attrazioni adrenaliniche ma il benessere per tutta la famiglia. Come sempre grande attenzione è stata posta alla scenografia ispirata alle Isole Hawaii e alla cultura Tiki. L’ambientazione ci sta portando ad essere dei veri e propri parchi a tema riconosciuti a livello nazionale ma anche internazionale».

Con questo doppio riconoscimento, Acqua Village Cecina conferma la propria capacità di unire innovazione, tematizzazione e qualità dell’esperienza, consolidando la sua posizione tra le eccellenze italiane del divertimento acquatico.