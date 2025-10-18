BAGNO DI GAVORRANO – Ottava di campionato per il Follonica Gavorrano, che torna in campo domani domenica alle 15 nella sfida interna con il Ghiviborgo. I biancorossoblù tornano al Malservisi-Matteini dopo il pareggio esterno di San Donato Tavarnelle per 1-1, che ha consentito loro di tornare a muovere la classifica salendo a quota 8 punti: un ruolino di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, 6 gol fatti e 8 subiti.

Con il primo gol in Serie D del giovane classe 2008 Giulio Pimpinelli, con una bella staffilata da 30 metri che ha portato in vantaggio il Follonica Gavorrano, prima del ritorno del San Donato Tavarnelle per il pareggio finale.

A quota 11 si trova invece il Ghiviborgo, che nelle prime sette giornate ha raccolto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 11 gol fatti e 7 subiti. Nell’ultimo turno la squadra allenata da Corrado Ingenito, ex vice allenatore del Follonica Gavorrano nella scorsa stagione, ha ottenuto una vittoria per 3-0 tra le mura amiche contro la Terranuova Traiana.

Per quanto riguarda le sfide che hanno visto protagoniste le due squadre nelle stagioni precedenti, lo scorso anno al Malservisi-Matteini la gara era terminata sullo 0-2 per la formazione allora allenata da Bellazzini, mentre in trasferta i biancorossoblù avevano vinto con il risultato di 2-5.

Tra gli altri precedenti tra le due squadre dopo le fusioni societarie, ovvero da quando si chiamano Ghiviborgo e Follonica Gavorrano, nella stagione precedente erano arrivati un pareggio per 2-2 tra le mura amiche e una vittoria esterna per 0-1, mentre nel 2022/23 era stato il Ghiviborgo ad avere la meglio in casa con una vittoria per 3-2, oltre a un pareggio per 0-0 al Malservisi-Matteini.

Tra gli ex figurano inoltre Simone Marino, a Ghivizzano nel 2018/19, e Giulio Giordani, nella seconda parte della stagione 2016/17. Dall’altra parte Mattia Ceccanti, al Follonica Gavorrano nella stagione 2023/24.