GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 18 ottobre 2025

Ariete scattante: oggi ti senti nel tuo elemento.

Toro tranquillo: giornata di ristoro e piccoli piaceri.

Gemelli curioso: sei coinvolto in una bella conversazione.

Cancro riflessivo: oggi apprezzi la calma.

Leone, segno del giorno, sarà generoso, luminoso, energico: porti vitalità e sorrisi ovunque tu vada.

Consiglio escursione: sali fino a Poggio Lecci, la cima più alta del Parco dell’Uccellina: da lì puoi dominare il panorama, come solo tu sai fare.

Vergine efficiente: anche nel tempo libero organizzi tutto.

Bilancia delicata e intuitiva: bene i rapporti stretti.

Scorpione intenso: ma oggi c’è bisogno di leggerezza.

Sagittario avventuroso: ottimo momento per muoversi.

Capricorno silenzioso ma attivo: giornata produttiva.

Acquario divertente: sorprendi chi ti sta intorno.

Pesci poetici: oggi trova un tempo per sognare.