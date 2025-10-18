CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Buona la prima per la squadra Under 23 della Blue Factor: al Casa Mora il quintetto di Federico Paghi supera i Pumas Ancora Viareggio B per 8-4. Gara combattuta con i giovani versiliesi di Mirko Bertolucci che partono meglio e la sbloccano con Remedi. Reazione dei locali, che ribaltano la situazione e si portano sul 4-1: gol di Santoni e Diego Bracali, più la doppietta al vetriolo di Guarguaglini. Ancora Remedi e la punizione di prima dell’ex Benvenuti riportano sotto i Pumas, prima che il capitano biancoceleste Montauti fissi il 5-3 e squadre al riposo. Nella ripresa Marlia accorcia, Faelli risponde con l’argentino Esquibel e nel finale ancora Montauti che fissano il punteggio sul definitivo 8-4.

Blue Factor Castiglione- Pumas Ancora Viareggio B 8-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernadenz, Brando Santoni, Diego Bracali, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Filippo Agresti, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Matteo Davanzo, Matteo Manfredi; Edoardo Barsotti, Federico Frosina, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Domenico Cupido, Mattia Marlia, Samuele Barsaglini, Natan Francesconi. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (5-3)3’52 Remedi (V), 5’21 Santoni (C), 7’15 Bracali (C), 11’59 e 19’06 Guaguaglini (C), 20’06 Remedi (V), 23’26 pp Benvenuti (V), 23’49 Montauti (C); st 1’56 Marlia (V), 3’56 Faelli (C), 10’59 Esuibel (C), 21’52 Montauti (C).

Under 23 zona 4 – 1 giornata 18/20 ottobre

Sarzana-Pumas Viareggio A 20/10

Follonica-Spv Viareggio 2-1

Cgc Viareggio-Versilia HockeyForte 1-6

La classifica

Castiglione, Versilia HForte, Follonica 3 punti; Cgc Viareggio, Pumas Viareggio B, Sarzana, Pumas Viareggio A 0