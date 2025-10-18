GROSSETO – Ottava di campionato contro l’Orvietana per il Grosseto. In vetta al girone a parimerito col Siena dopo il bel tris di sabato scorso, i torelli si confronteranno ora contro una rivale con la metà dei loro punti, ma con un attacco da tener d’occhio (foto d’archivio di Paolo Orlando).
Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Santarelli e sartoriali.
Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15, allo stadio Luigi Muzi di Orvieto.
Il programma e gli arbitri dell’8a giornata del girone E:
Cannara-Sporting Trestina (Pascali di Pistoia)
Follonica Gavorrano-Ghiviborgo (Lupo di Venosa)
Orvietana-Grosseto (Leone di Avezzano)
Poggibonsi-San Donato Tavarnelle (Dallagà di Rovigo)
Camaiore-Aquila Montevarchi (Scalvi di Lodi)
Scandicci-Foligno (Nonnato di Rovigo)
Tau Altopascio-Seravezza Pozzi (Stanzani di Bologna)
Terranuova Traiana-Prato (Ferrara di Roma 2)
Vivi Altotevere Sansepolcro-Siena (Tavassi di Tivoli)
La classifica:
Siena, Grosseto 16 punti; Seravezza 15; Foligno, Tau Alotpascio 13; Prato, San Donato Tavarnelle 12; Ghiviborgo 11; Orvietana 9; Scandicci, Camaiore, Follonica Gavorrano 8; Sporting Triestina, Sansepolcro, Terranuova Traiana 7; Aquila Montevarchi 6; Cannara 5; Poggibonsi 2.