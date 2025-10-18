FOLLONICA – La città dice addio Giorgio Nicoletti, conosciuto per il suo legame con le cementine follonichesi, mattonelle colorate e particolari che vennero prodotte dall’azienda di famiglia “Nicoletti e Figli” dagli anni ’30 fino agli anni ’70.

La morte è stata annunciata ieri: Nicoletti aveva 94 anni.

“Il sindaco Matteo Buoncristiani e tutta l’amministrazione comunale si uniscono al cordoglio della città per la scomparsa di Giorgio Nicoletti, figura di spicco dell’artigianato follonichese – dicono dal Comune -. A lui il museo Magma, in particolare, deve molto: la preziosa donazione che ha reso possibile la nascita della sezione permanente dedicata alla famiglia Nicoletti e alla loro storica produzione di cementine, inaugurata nel 2021, testimonia il legame profondo tra la sua famiglia e la storia produttiva della città. L’Amministrazione e il Museo Magma si stringono con gratitudine attorno ai familiari in questo momento di dolore”.