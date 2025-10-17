PITIGLIANO – È stato inaugurato questa mattina a Pitigliano il campetto polivalente da calcetto e pallavolo realizzato dall’amministrazione comunale in via Madonna del Fiore, un nuovo spazio dedicato allo sport, ai giovani e alla socialità, pensato per valorizzare l’area e offrire alla comunità un luogo di incontro e benessere.

“Con questo intervento – spiega Alessio Celata, assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo trasformato il vecchio campo da calcetto che necessitava di una profonda manutenzione, in un moderno campo da gioco adatto alla pratica del calcetto e della pallavolo. Un’opera che ha portato benefici in termini di decoro urbano e vivibilità per tutta la zona sportiva attorno allo stadio Vignagrande. Abbiamo colto l’opportunità di un bando regionale per coprire praticamente tutto l’investimento. Il progetto, infatti, ha richiesto una spesa complessiva di circa 149mila euro coperti da finanziamento regionale a fondo perduto”.

“Un’opera importantissima per i giovani che vogliono praticare sport – aggiunge Alessandro Polidori, consigliere con delega allo Sport –è un campo che è stato messo a disposizione dell’Aurora Pitigliano, che gestirà anche lo stadio. Potrà inoltre essere utilizzato dalla Polisportiva San Rocco Pitigliano con la squadra di pallavolo e in alcuni giorni e orari la struttura dovrà essere aperta al pubblico e agli studenti delle scuole. Nei prossimi giorni il Comune si metterà attorno a un tavolo con l’Aurora Pitigliano per stabilire le modalità di fruizione, giorni e orari di apertura al pubblico in modo che resti fruibile gratuitamente e liberamente anche dai cittadini. Prosegue così l’attenzione del Comune di Pitigliano verso l’impiantistica sportiva, riconoscendo il valore dello sport per il benessere l’aggregazione e la crescita sociale della comunità”.