GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 17 OTTOBRE

AMIATA

Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione

CAPALBIO

Fino al 19-10-2025 – Weekend al cinema: a Capalbio arrivano “La città di pianura”, “Tre ciotole” e “L’attachement”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 19-10-2025 – Tra natura, gusto e motori: fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia

GROSSETO

17-10-2025 – Alla scoperta della galassia “Nebulosa” di Andromeda: appuntamento all’osservatorio astronomico

17-10-2025 – Al via il progetto “Maramad”: un viaggio nella memoria culturale della Maremma

17-10-2025 – Esce “Noi della B”: il nuovo libro di Mario Di Felice: memorie, emozioni e ironia tra i banchi di scuola

17-10-2025 – Cena e concerto con il gruppo folk italopalestinese Maram: serata al circolo Khorakhanè

Fino al 19-10-2025 – Piazza Dante si tinge di giallo: arriva il Villaggio di Coldiretti. Tre giorni con il festival del cibo contadino

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MONTE ARGENTARIO

Fino al 19-10-2025 – Porto Santo Stefano capitale dello street food: tre giorni di sapori e cultura

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 18 OTTOBRE

AMIATA

Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione

CAPALBIO

18-10-2025 – Presentazione del libro “Il mestiere di mia madre”: appuntamento in biblioteca

Fino al 19-10-2025 – Weekend al cinema: a Capalbio arrivano “La città di pianura”, “Tre ciotole” e “L’attachement”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 19-10-2025 – Tra natura, gusto e motori: fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia

FOLLONICA

18-10-2025 – Film d’autore: il Piccolo Cineclub Tirreno apre la stagione con “Come ti muovi, sbagli”

GAVORRANO

18-10-2025 – Lotta alla mafia: dalla mostra di pittura agli incontri. Al via la Settimana della legalità

GROSSETO

18-10-2025 – Torna il “Second hand market” al Molino Hub: una giornata dedicata al riuso e alla sostenibilità

18-10-2025 – “Risate animali”: incontro su Jane Goodall. Il Parco della Maremma ricorda la grande ricercatrice

18-10-2025 – Un pomeriggio per ricordare la botanica Sara Magrini al Museo di storia naturale

18-10-2025 – Torna il Giannetti Guitar Festival: quattro sabati di musica nella chiesa della Misericordia

Fino al 19-10-2025 – Piazza Dante si tinge di giallo: arriva il Villaggio di Coldiretti. Tre giorni con il festival del cibo contadino

Fino al 19-10-2025 – 50 giovani direttori d’orchestra da 22 Paesi: torna il premio Kussewitzky agli Industri

Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MASSA MARITTIMA

Fino al 19-10-2025 – Regia al femminile: al palazzo dell’Abbondanza torna il festival DocuDonna. Il programma

MONTE ARGENTARIO

Fino al 19-10-2025 – Porto Santo Stefano capitale dello street food: tre giorni di sapori e cultura

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

DOMENICA 19 OTTOBRE

AMIATA

Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione

CAPALBIO

Fino al 19-10-2025 – Weekend al cinema: a Capalbio arrivano “La città di pianura”, “Tre ciotole” e “L’attachement”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 19-10-2025 – Tra natura, gusto e motori: fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia

GROSSETO

Fino al 19-10-2025 – Piazza Dante si tinge di giallo: arriva il Villaggio di Coldiretti. Tre giorni con il festival del cibo contadino

Fino al 19-10-2025 – 50 giovani direttori d’orchestra da 22 Paesi: torna il premio Kussewitzky agli Industri

Fino al 25-10-2025 – Incontri, testimonianze, musica, mostre: al via la decima edizione della Settimana della Bellezza

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MANCIANO

19-10-2025 – “I libri nei borghi”: Silva Gentilini presenta il suo thriller a Castello Corsini

MASSA MARITTIMA

Fino al 19-10-2025 – Regia al femminile: al palazzo dell’Abbondanza torna il festival DocuDonna. Il programma

MONTE ARGENTARIO

Fino al 19-10-2025 – Porto Santo Stefano capitale dello street food: tre giorni di sapori e cultura

MONTIERI

19-10-2025 – Festival delle viole: l’asso della fisarmonica Massimo Signorini in concerto a Gerfalco

SCARLINO

19-10-2025 – Spettacolo e divertimento al Puntone: in scena “Taxi a due piazze” con La Barcaccia

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano