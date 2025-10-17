GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
VENERDÌ 17 OTTOBRE
AMIATA
Fino al 26-10-2025 – Torna la Festa della Castagna: Arcidosso si prepara a due weekend tra gusto e tradizione
CAPALBIO
Fino al 19-10-2025 – Weekend al cinema: a Capalbio arrivano “La città di pianura”, “Tre ciotole” e “L’attachement”
Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 19-10-2025 – Tra natura, gusto e motori: fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia
GROSSETO
17-10-2025 – Alla scoperta della galassia “Nebulosa” di Andromeda: appuntamento all’osservatorio astronomico
17-10-2025 – Al via il progetto “Maramad”: un viaggio nella memoria culturale della Maremma
17-10-2025 – Esce “Noi della B”: il nuovo libro di Mario Di Felice: memorie, emozioni e ironia tra i banchi di scuola
17-10-2025 – Cena e concerto con il gruppo folk italopalestinese Maram: serata al circolo Khorakhanè
Fino al 19-10-2025 – Piazza Dante si tinge di giallo: arriva il Villaggio di Coldiretti. Tre giorni con il festival del cibo contadino
Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti
Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno
MONTE ARGENTARIO
Fino al 19-10-2025 – Porto Santo Stefano capitale dello street food: tre giorni di sapori e cultura
PITIGLIANO
Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano
SABATO 18 OTTOBRE
AMIATA
CAPALBIO
18-10-2025 – Presentazione del libro “Il mestiere di mia madre”: appuntamento in biblioteca
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
FOLLONICA
18-10-2025 – Film d’autore: il Piccolo Cineclub Tirreno apre la stagione con “Come ti muovi, sbagli”
GAVORRANO
18-10-2025 – Lotta alla mafia: dalla mostra di pittura agli incontri. Al via la Settimana della legalità
GROSSETO
18-10-2025 – Torna il “Second hand market” al Molino Hub: una giornata dedicata al riuso e alla sostenibilità
18-10-2025 – “Risate animali”: incontro su Jane Goodall. Il Parco della Maremma ricorda la grande ricercatrice
18-10-2025 – Un pomeriggio per ricordare la botanica Sara Magrini al Museo di storia naturale
18-10-2025 – Torna il Giannetti Guitar Festival: quattro sabati di musica nella chiesa della Misericordia
MASSA MARITTIMA
MONTE ARGENTARIO
PITIGLIANO
DOMENICA 19 OTTOBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
GROSSETO
MANCIANO
19-10-2025 – “I libri nei borghi”: Silva Gentilini presenta il suo thriller a Castello Corsini
MASSA MARITTIMA
MONTE ARGENTARIO
MONTIERI
19-10-2025 – Festival delle viole: l’asso della fisarmonica Massimo Signorini in concerto a Gerfalco
SCARLINO
19-10-2025 – Spettacolo e divertimento al Puntone: in scena “Taxi a due piazze” con La Barcaccia
PITIGLIANO
