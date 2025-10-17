CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Altra sfida difficilissima per la Blue Factor di Massimo Bracali: nella seconda giornata del campionato di serie A1, i biancocelesti viaggiano alla volta del Veneto: domenica, alle 18 con arbitri Louis Antony Hyde di Breganze e Giacomo Vischio di Vicenza, al Cà Dolfin la sfida è contro l’Ubroker Bassano di Alessandro Bertolucci.

Come l’esordio con sconfitta al Casa Mora contro l’Amatori Lodi, anche contro i giallorossi veneti il match è di quelli da far tremare i polsi. Il quintetto del tecnico viareggino Bertolucci, che è anche il Ct della Nazionale italiana, può contare su giocatori straordinari a partire dal portiere argentino Valentin Grimalt (arrivato dal Lodi), il capitano Andrea Scuccato, e i tanti stranieri a disposizione. Il Bassano infatti, almeno in campionato ne dovrà lasciare uno in tribuna fra Giuliano Giuliani e Gerard Riba entrambi doppietta nel 4-4 di Monza, Ferdinando Montigel e Facundo Posito. Senza dimenticarsi dei due Ipinazar, Francisco e Patricio, oltre a Matteo Cardella e Alberto Pozzato. Insomma, un vero squadrone.

Negli ultimi due anni in A1 del Castiglione il Bassano nel 2007-08 vinse 4-0 al Cà Dolfin mentre finì in parità per 3-3 al ritorno al Casa Mora; nella stagione seguente 5-3 veneto all’andata e vittoria sempre giallorossa per 6-2 al ritorno in Maremma. Tra i convocati biancocelesti fa il suo esordio Gabriele Irace.

“Come è successo contro il Lodi sappiamo di affrontare una big del campionato – ha detto il tecnico Massimo Bracali alla vigilia – un altro quintetto molto forte con una panchina lunga che non nasconde le proprie ambizioni. Contro il Lodi mi è piaciuto il nostro atteggiamento e mi aspetto altri miglioramenti”.

La serie A2 di Federico Paghi, dopo il turno di riposo, affronta la trasferta a Eboli contro la Cresh Mgm Remaplast in una partita per far crescere il gruppo e migliorare l’intesa. In pista le giovanili tutte al Casa Mora. Esordio questo venerdì alle 21 per l’Under 23 contro i Pumas Ancora Viareggio B. Domenica alle 11 l’Under 17 sfida per il debutto in campionato i Pumas Ancora Viareggio A, mentre domani sabato alle 15.30 per la terza giornata l’Under 15 il match è contro l’Spv Viareggio.

Serie A1 – 2a giornata 18/19 ottobre

Cp Grosseto-Teamservicecar Hrc Monza

Forte dei Marmi-Trissino

Tr Azzurra Novara-Indeco afp Giovinazzo

Bbc Centropadania Lodi-Breganze

Why Sport Valdagno-Cgc Viareggio

Innocenti Cos. Follonica-Sarzana

Ubroker Bassano-Blue Factor Castiglione

La classifica

AW Lodi, Trissino, Follonica, Sarzana, Valdagno Cgc Viareggio 3 punti; Hoc Monza, Bassano 1; Afp Giovinazzo, Cp Grosseto, Forte dei Marmi, Breganze, Azzurra, Castiglione 0

Serie A2 Coppa Italia – 2 turno 16 ottobre

Iren Follonica-Nova Medicea Viareggio 2-7

Serie A2 Coppa Italia – 4 turno 18 ottobre 2 novembre

Mgm Remaplast Eboli-Blue Factor Castiglione

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 2/11

La classifica

Roller Matera (4) 12 punti; Pumas Viareggio (4) 9; Forte dei Marmi (3) 4; Castiglione (2) 3; Follonica (3), Eboli (3) 0

Under 23 zona 4 – 1 giornata 18/19 ottobre

Sarzana-Pumas Viareggio A

Follonica-Spv Viareggio

Cgc Viareggio-Versilia HockeyForte

Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio B

Under 17 zona 4 – 2 giornata 18/19 ottobre

Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio A

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B

Riposa Sarzana

La classifica

Sarzana, Castiglione 3 punti; Cgc Viareggio, Pumas Viareggio B, Pumas Viareggio A (0) 0

Under 15 zona 4 – 3 giornata 18 ottobre

Cp Grosseto A-Startit Prato

Versilia HForte-Cp Grosseto B

La Scala Castiglione-Spv Viareggio

Follonica-Rot.ca Camaiore

Sarzana A-Siena

Ccg Viareggio-Sarzana B

La Classifica

Cp Grosseto A, Cgc Viareggio, Castiglione 6 punti; Prato, Follonica, Sarzana A, Sarzana B, Rot.ca Camaiore 3; Siena, Versilia HFort3 1; Cp Grosseto B, Spv Viareggio 0