SCARLINO – Dal 20 ottobre sarà possibile presentare domanda per accedere al contributo regionale previsto dal bando “Toscana diffusa”, promosso dalla Regione Toscana per sostenere gli esercizi di vicinato e contrastare l’abbandono commerciale nei piccoli centri. Il bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 500 mila euro, assegna un contributo di 3 mila euro a favore delle micro imprese che gestiscono attività di commercio al dettaglio in locali fino a 300 metri quadrati, nonché alle persone fisiche che intendano avviarne una nuova o rilevarne una esistente nei Comuni inclusi nella cosiddetta “Toscana diffusa”, tra cui anche Scarlino.

Le risorse saranno assegnate fino a esaurimento fondi e la priorità sarà data agli empori polifunzionali, attività in grado di offrire ai cittadini più servizi oltre alla vendita al dettaglio, diventando veri e propri punti di riferimento per la comunità. Il soggetto gestore del bando è Sviluppo Toscana, che dal 20 ottobre attiverà gli indirizzi di posta elettronica [email protected] per richiedere assistenza sui contenuti del bando e [email protected] per eventuali necessità di carattere tecnico legate all’utilizzo del gestionale.

«Invitiamo gli esercenti e chi desidera investire nel commercio di prossimità a cogliere questa opportunità – dichiara l’assessore alle attività produttive Giorgio Maestrini –. Gli esercizi di vicinato rappresentano un presidio sociale fondamentale, specialmente nei piccoli centri. Sostenere queste realtà significa rafforzare la vitalità del nostro territorio, tutelare la rete economica locale e mantenere viva la nostra identità comunitaria».

Tutte le informazioni e il testo integrale del bando sono disponibili sul sito della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/-/toscana-diffusa-contributi-per-il-sostegno-degli-esercizi-di-vicinato.