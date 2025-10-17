AMIATA – Appuntamento imperdibile per gli appassionati di orienteering: il 26 ottobre il Monte Amiata si trasformerà in un grande campo di gara per una competizione nazionale: la Finale Coppa Italia Corsa Orientamento Middle 2025, richiamando atleti da tutta Italia e oltre.

Organizzata dall’ASD Orienteering Amiata, con il patrocinio del Comune di Casteldelpiano e il supporto della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), la gara si svolgerà tra i suggestivi boschi di faggio dell’Amiata, con partenza e arrivo al Prato delle Macinaie, in un contesto naturale unico, ideale per mettere alla prova capacità fisiche, strategia e orientamento.

“Il Monte Amiata è un luogo perfetto per questa attività: offre terreni tecnici, dislivelli interessanti e boschi suggestivi – spiega Benedetta Fera, Vicepresidentessa dell’Associazione – e siamo entusiasti di poter ospitare una prova nazionale in un territorio così ricco di bellezza e storia”.

La gara è inserita nel calendario nazionale FISO e vedrà la partecipazione di atleti di ogni età, con percorsi adatti a ogni livello. Previsti anche percorsi promozionali per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport che unisce mente, natura e corpo. L’orienteering è, di fatto, uno dei pochissimi sport che permette la partecipazione ad una gara nazionale anche a chi vi si approccia per la prima volta nella categoria “esordienti”.

L’orienteering è uno sport ecologico per eccellenza, che valorizza il contatto con l’ambiente e il rispetto del territorio. Un’occasione importante, quindi, anche per far conoscere le bellezze naturali del Monte Amiata in una chiave sostenibile.

“Un evento come questo è un volano per il turismo lento e responsabile – commenta sempre la vicepresidentessa – e rappresenta un’opportunità per far scoprire il nostro territorio in modo attivo e consapevole”.

Per chi volesse provare è possibile iscriversi tramite mail [email protected] o tramite wapp al numero +39 392 024 8544.

È possibile partecipare singolarmente o in gruppo, è previsto il pranzo convenzionato con le strutture del luogo per i partecipanti.

Per ulteriori informazioni, programma dettagliato e modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito https://www.orienteeringamiata.com o scrivere alla mail.