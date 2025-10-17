GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 17 ottobre 2025

Ariete diretto: ma oggi evita le tensioni.

Toro metodico: giornata efficace per concludere.

Gemelli brillante: ottimo per trattative e scambi.

Cancro tenero: ascolta senza farti carico di tutto.

Leone entusiasta: guida gli altri con il tuo esempio.

Vergine chiara e decisa: metti a segno un obiettivo.

Bilancia disponibile: ma non esagerare con i compromessi.

Scorpione intenso e pratico: bene il lavoro.

Sagittario vivace: oggi tutto può accadere.

Capricorno razionale: giornata di progettazione.

Acquario, segno del giorno, sarà originale, inventivo e fuori dagli schemi: oggi lasci un’impronta inaspettata.

Consiglio escursione: esplora il Mulino di San Rabano nel Parco della Maremma, tra archeologia e bosco, dove la storia incontra l’immaginazione.

Pesci sensibili: oggi scegli chi merita davvero.