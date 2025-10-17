GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 17 ottobre 2025
Ariete diretto: ma oggi evita le tensioni.
Toro metodico: giornata efficace per concludere.
Gemelli brillante: ottimo per trattative e scambi.
Cancro tenero: ascolta senza farti carico di tutto.
Leone entusiasta: guida gli altri con il tuo esempio.
Vergine chiara e decisa: metti a segno un obiettivo.
Bilancia disponibile: ma non esagerare con i compromessi.
Scorpione intenso e pratico: bene il lavoro.
Sagittario vivace: oggi tutto può accadere.
Capricorno razionale: giornata di progettazione.
Acquario, segno del giorno, sarà originale, inventivo e fuori dagli schemi: oggi lasci un’impronta inaspettata.
Consiglio escursione: esplora il Mulino di San Rabano nel Parco della Maremma, tra archeologia e bosco, dove la storia incontra l’immaginazione.
Pesci sensibili: oggi scegli chi merita davvero.