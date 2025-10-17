FOLLONICA – Riprende vita e vigore il progetto di introduzione al rugby nelle scuole primarie e d’infanzia di Follonica, che prevede la partecipazione di circa 200 bambini dai 5 ai 10 anni. La scuola d’infanzia del Fontino con 36 bambini ha già iniziato il percorso, mentre la primaria Don Milani con le classi prima e seconda inizierà la nuova avventura lunedì 20 ottobre. L’intenzione principale è promuovere lo sport del rugby, in particolare la formula del minirugby, che avvicina alla pratica gradualmente attraverso giochi ludico motori e di socializzazione.

Gli allenamenti sono cominciati al campo sportivo di Via Salceta a Follonica il martedì e il giovedì in orario 17-18 per i più piccoli e dalle 18 alle 1915 per i bambini e bambine dai 10 anni in su. La società Rugby Golfo Follonica, il presidente Pietro Lanzone, il vice presidente Emanuela Landini e l’educatore della Federugby Stefano Giannini invitano a provare senza pregiudizi questo sport, che ha come base importanti valori quali amicizia, rispetto, lealtà e aiuto reciproco. Bambine e bambini possono giocare insieme fino a 12 anni imparando così a relazionarsi nel miglior modo possibile, condividendo divertimento, gioco e sudore in un ambiente sano e protetto.

Per informazioni Stefano 3346643095.