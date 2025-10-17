MONTE AMIATA – Sono terminati i lavori di realizzazione della piscina geotermica di Bagnore. L’impianto, alimentato interamente da energia geotermica rinnovabile, è stato realizzato da Enel Green Power nell’ambito degli accordi sottoscritti con la Regione Toscana, per promuovere uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle aree geotermiche dell’Amiata.

Adesso si apre la fase successiva, finalizzata ad individuare il gestore: i Consigli comunali di Santa Fiora e Arcidosso, nei giorni scorsi, hanno approvato il Protocollo d’intesa, il quale prevede che Enel Green Power procederà alla cessione gratuita dell’impianto alle due amministrazioni comunali, che ne diverranno proprietarie in parti uguali (50% ciascuno). Tutti i costi di gestione e manutenzione resteranno a carico della società cedente fino alla firma dell’atto notarile e all’individuazione del futuro gestore. A completamento dell’iter amministrativo, i due Consigli comunali hanno inoltre approvato una seconda delibera con cui è stata istituita una convenzione intercomunale tra Santa Fiora e Arcidosso per compiere gli atti propedeutici all’acquisizione definitiva dell’impianto.

Il Comune di Santa Fiora assumerà il ruolo di capofila, con funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo e di rappresentanza istituzionale, mentre il Comune di Arcidosso parteciperà alla validazione degli atti e alla condivisione delle decisioni strategiche.

“La piscina geotermica è un’opera importante per tutta l’Amiata – commentano i sindaci di Arcidosso e Santa Fiora, Jacopo Marini e Federico Balocchi –. Una struttura bella, innovativa e strategica, in cui poter praticare le attività sportive, ma anche terapeutiche e ricreative, con importanti potenzialità in ambito scolastico, sanitario e turistico. Un obiettivo sul quale le Giunte comunali di Santa Fiora e Arcidosso sono impegnate da anni considerando il valore strategico dell’impianto”.

“Gli atti che abbiamo approvato in Consiglio – spiega Federico Balocchi – ci consentono di procedere all’acquisizione della struttura, che sarà ceduta ai Comuni a titolo gratuito da Enel Green Power: contiamo nei prossimi mesi di individuare un gestore ed entro giugno 2026 di aprire l’impianto. Entrare in possesso del bene è la condizione fondamentale per pubblicare la manifestazione di interesse per selezionare la società che gestirà la piscina. Nei prossimi mesi valuteremo attentamente le modalità più opportune per l’affidamento, con l’obiettivo di garantire un’apertura sostenibile e duratura, a beneficio di tutto il territorio amiatino. Ringrazio il vicesindaco Biondi che sta coordinando le attività per il Comune di Santa Fiora”.

“Il collegamento al termodotto – sottolinea ancora Jacopo Marini – con la possibilità di utilizzare il calore geotermico per il riscaldamento, rappresenta un vantaggio competitivo significativo, che permetterà di ridurre in modo sostanziale i costi di gestione rispetto alle piscine riscaldate con sistemi tradizionali. Inoltre, con il rinnovo delle concessioni geotermiche, sono stati individuati ulteriori 600mila euro per fare delle migliorie che, in particolare verranno impiegati per realizzare il centro benessere. L’impianto è stato attrezzato anche con un punto ristoro. Ci sono dunque tutte le condizioni per diventare un polo di rilievo. Ringrazio l’assessore Ugo Quattrini che ha seguito il progetto puntualmente insieme agli uffici comunali”.