MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo, in collaborazione con Co.Svi.G. – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati alla copertura parziale delle spese sostenute per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili, per la stagione termica 2025/2026.

Il bando è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Monterotondo Marittimo che non possono usufruire del servizio di teleriscaldamento geotermico.

“Grazie a questo bando – spiega il sindaco Giacomo Termine – continuiamo a promuovere la transizione energetica sul nostro territorio, sostenendo chi utilizza fonti rinnovabili. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sostegno alle famiglie e di promozione dell’uso di energie pulite e sostenibili, obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale nell’ottica della valorizzazione ambientale, della riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre, questo è un modo concreto per garantire un trattamento di equità a coloro che non possono usufruire dei vantaggi della rete di teleriscaldamento”.

I contributi saranno concessi per le spese relative all’acquisto di legna da ardere, biomassa di origine legnosa (pellet, cippato, nocciolino) o biomassa derivante da scarti agroalimentari di provenienza regionale (Toscana).

L’importo del contributo sarà pari al 60% della spesa effettivamente sostenuta (Iva inclusa), fino a un massimo di 1.100 euro.

È inoltre prevista una maggiorazione del 10% del contributo e del massimale di 200 euro per chi acquista combustibile da produttori locali con sede legale o operativa nel territorio comunale.

Le domande possono essere presentate dal momento della pubblicazione del bando fino al 31 luglio 2026, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1° agosto 2025 – 31 luglio 2026.

Possono essere inviate per posta o consegnate a mano allo Sportello Energia del Comune di Monterotondo Marittimo, via Licurgo Bardelloni 64 – 58025 Monterotondo Marittimo (GR); oppure via Pec all’indirizzo: [email protected]

Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected]t.

L’avviso e il modello di domanda sono pubblicate al seguente link: https://www.cosvig.it/bando/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-per-le-spese-relative-ai-consumi-per-il-riscaldamento-domestico-e-acqua-calda-sanitaria-tramite-fonti-energetiche-rinnovabili-nel-comune-di-monte-6/