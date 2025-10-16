GROSSETO – “Il nostro obiettivo è di vedere questi ragazzi diventare l’asse portante della futura squadra di serie A1, per rinverdire i fasti dell’epoca d’oro in via Manetti, dove sono nati grandi campioni che hanno giocato per l’Italia in Europa e nel mondo”. E’ questo l’augurio che il presidente del Circolo Pattinatori Grosseto Stefano Osti ha fatto ai giovani e giovanissimi atleti biancorossi, presentati mercoledì sera sulla pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio, nel corso della tradizionale festa di fine anno (foto di Elisa Diggi).

Tra gli applausi del pubblico, composto in maggioranza, dai genitori dei piccoli campioncini, hanno fatto passerella, davanti al presidente del consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, un grande amico e un grande appassionato di questa disciplina (che a marzo festeggerà i 75 anni dalla fondazione), le squadre che hanno iniziato, o si apprestano a farlo, la nuova stagione agonistica.

Circolo Pattinatori, le rose 2025-’26 (di Elisa Diggi)

Il presidente Osti, il responsabile del settore giovanile Tommaso Marinoni, gli allenatori, a cominciare da Massimo Mariotti, che ha chiesto di vedere «un palazzetto pieno per il debutto casalingo di sabato contro il Monza, in modo da trasformare in gioia l’amarezza per il pareggio annullato a Viareggio da una decisione folle», hanno mostrato fiducia per l’esito del nuovo anno, con l’auspicio che la prossima presentazione possa svolgersi in un impianto rinnovato e ancora più accogliente, dopo i preventivati lavori di ampliamento.

Questa è la grande famiglia del Circolo Pattinatori Grosseto:

Mini hockey: Giordano Battolini, Luca Berardini, Giulia Cicone, Emanuele Colitta, Domenico Felleca, Mattia Mammolotti, Leonardo Massimo, Andrea Nugnes, Francesco Nugnes, Alessandro Pecoroni, Thiago Peruzzi, Isacco Pieri, Gabriele Rossi, Davide Seccarecci. Istruttori Pablo Saavedra, Tommaso Giusti, Nicolas Barbieri. Supervisore: Massimo Mariotti.

Under 11: Edoardo Antonelli, Samuele Antonelli, Mattia Bonaventura, Davide Galoppi, Jerzy Konarski, Andrea Mantovani, Lorenzo Matassi, Pietro Spinosa. All. Stefano Paghi, vice Emilio Minchella; dirigenti Luca Mantovani, Alessandro Spinosa.

Under 15 A: Leonardo Boni, Victor Celata, Andrea Conti, Alexander Convertiti Mann, Edward Convertiti Mann, Gregorio Sensi, Tommaso Spinosa, Alessio Tonini. All. Marco Zanobi, Emilio Minchella; dirigenti Claudio Conti, Marco Convertiti, Alessandro Spinosa, Lorenzo Tonini.

Under 15 B: Niccolò Amerighi, Elias Bordan, Diego Capecchi, Gabriele Denaro, Alessandro Marinoni, Marco Mori, Gabriele Sorbo, Alice Sorbo, Viola Ugas. All. Nicolas Barbieri, vice Filippo La Spina; dirigenti Tommaso Marinoni, Tommaso Giusti, Alessandro Spinosa.

Serie B: Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Edoardo Civitarese, Leonardo Convertiti Mann, Mattia Giabbani, Tommaso Giusti, Mattia Marinoni, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Aleksander Muntean, Emanuele Perfetti, Luca Squarcia, Moreno Saletti. All. Marco Zanobi, assistenti Riccardo Bruzzi e Emilio Minchella; dirigenti Emanuela Guidarelli, Giuseppe La Spina, Tommaso Marinoni, Alessandro Spinosa.

Serie A1: Nicolas Barbieri, Francisco Barragan, Mattia Giabbani, Stefano Paghi, Luca Squarcia, Pablo Saavedra, Franco Scarso, Filippo Schiavo, Matias Sillero, Joaquin Vargas. All. Massimo Mariotti, vice Marco Zanobi; preparatore atletico Simone Zanobi, fisioterapista Luca Zicaro, medici sociali Gianni Baldi, Edoardo Laiolo, meccanico Alessandro Spinosa; dirigenti Matteo Onza, Umberto Zanobi.