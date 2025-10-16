MONTORGIALI – Aggiornamento ore 18.30: Si chiamava Lio Guerrieri l’uomo morto nell’incidente con il trattore mentre lavorava nella sua proprietà. Alla famiglia le condoglianze della sindaca Maria Bice Ginesi.

News ore 17: È rimasto schiacciato sotto il trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in un pezzo di terra di sua proprietà.

Un uomo è morto questo pomeriggio nella zona di Montorgiali, nel comune di Scansano.

L’uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi.

Sul posto i carabinieri di Scansano.