CASTEL DEL PIANO – Un uomo di 36 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola nel comune di Castel del Piano.

(Foto d’archivio)

L’allarme è scattato alle 14.23, con l’attivazione del 118 Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Castel del Piano, un’ambulanza della Misericordia del paese e l’elisoccorso Pegaso, insieme ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e al personale del Pisll (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), per gli accertamenti di competenza.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo, che avrebbe riportato traumi di media gravità, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso.

Sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause dell’incidente.