GROSSETO – Sempre più grande l’ASD Tondi Sport Acqua e Sapone. Due arrivi di qualità sono andati ad ampliare il novero di atleti che da anni si mettono in luce in tutte le discipline del ciclismo su strada e fuori strada. In particolare, l’arrivo di Carlotta Fondriest e Giovanni Stefanìa ha saputo dare nuova linfa e nuovi stimoli a tutta la squadra.

L’esordio nella disciplina del ciclocross non ha fatto altro che consolidare e confermare l’altissimo livello generale di tutti i riders. Si è infatti disputato in Località Campitello, una frazione del piccolo Comune di Bucine, il campionato toscano di ciclocross. Un percorso naturale, ricco di tratti tecnici ed ostacoli, inserito nel contesto bellissimo dell’entroterra toscano ha fatto da cornice ad una manifestazione che ha visto la presenza di tutti i migliori specialisti della disciplina. Due maglie di portate a casa: la prima proprio di Carlotta Fondriest, che alla prima gara in assoluto di ciclocross ha messo in mostra le sue grandi doti di guida e di potenza; la seconda, quella di Federico De Simone, che ha dominato la categoria M2 ma che, con una condotta di gara incredibile, ha saputo concludere in terza posizione assoluta alle spalle dei due primi atleti della categoria élite (che, però, avevano preso il via circa due minuti prima).

Ottimi piazzamenti anche per Marco De Stasio, terzo nella categoria M4, Denis Tognoni, quinto nella categoria M5 e Giovanni Stefanìa che si è ben comportato nella combattutissima categoria M2.

L’ottima riuscita della trasferta è stata possibile grazie anche all’impegno di Salvatore De Simone, “accompagnatore” di grande esperienza, che ha sapu-to ben presidiare l’area tecnica.