CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono state solidarietà e partecipazione a vincere la quarta edizione del “Memorial Alessandro Liberti”. L’evento sportivo riservato alle categorie Esordienti Under 13 e Under 12, che ha visto anche la partecipazione di squadre giovanili professionistiche come Fiorentina, Pisa, Spezia e Arezzo, ha dispensato agonismo, emozioni e divertimento, ma ha anche raccolto circa mille euro destinate alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer Onlus. Un piccolo ma sentito omaggio che la società della presidente Benedetta Mazzini ha voluto fare in ricordo del nipote scomparso sei anni fa.

“Riuscire a dare anche quest’anno il nostro piccolo contributo alla Fondazione Meyer – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – è il risultato più importante tra gli obiettivi che avevamo. Ogni anno vogliamo ricordare Alessandro in un clima di festa, tra sorrisi e divertimento, con l’aiuto dei tanti dirigenti, tecnici e volontari che gravitano intorno alla nostra società. Vogliamo ringraziare anche chi si è messo a disposizione, aiutandoci e supportandoci, come ad esempio il Cartoon planet di Grosseto che anche quest’anno ci ha regalato l’arco all’entrata del centro sportivo con tutti i pallonicini. E poi l’intera famiglia Pro soccer lab per aver dato, come sempre, il proprio contributo con il sorriso”.

Il torneo, che ha avuto come slogan “Ale gioca con noi”, ha visto vincere lo Spezia, che ha battuto in finale la Fiorentina per 2-1, ma anche diversi premi individuali, come il capocannoniere del torneo che è andato a Pietro Marabotti della Fiorentina, o il miglior portiere, vinto da Bradley Caprio del Pisa, o ancora il miglior giocatore del torneo, ovvero Andrea Candela dello Spezia. Quest’anno il Memorial ha interessato le categorie Esordienti under 13, con squadre dilettantistiche, ed Esordienti under 12, con squadre professionistiche.

Per informazioni sui prossimi tornei, sulle attività della società e sugli allenamenti che si terranno a Grosseto al campo “Viviana e Francesca” e a Castiglione al centro sportivo Casamorino, è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it o seguire la pagina Facebook, il profilo Instagram o ancora il profilo Tik Tok della società.

Foto di Luca Lucini