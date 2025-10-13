GROSSETO – Per Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, la vittoria di Eugenio Giani è già certa.

Sul suo profilo Facebook ha scritto: «Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea».

Al momento, per quanto riguarda i dati ufficiali (234 sezioni su 2.922 scrutinate) Eugenio Giani è in testa con il 54,01% dei voti, Alessandro Tomasi segue con il 41,26% dei voti e Antonella Moro Bundu si posiziona al terzo posto con il 4,74% dei voti.