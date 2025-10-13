CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Niente da fare per la Blue Factor nella prima giornata del massimo campionato di hockey: al Casa Mora la Bcc Centropadana Amatori Wasken Lodi passa per 7-2. C’era tanta attesa per il ritorno in A1 dei maremmani a distanza di 16 anni dall’ultima volta, e la pista ha dimostrato che il divario con una delle big come appunto i giallorossi di Gigio Bresciani è stato evidente. I biancocelesti di Bracali partono bene e dopo cinque minuti usufruiscono di un rigore, Antonioni stende Esquibel in piena area lanciato a rete. Dal dischetto va Lasorsa che centra il palo. Un minuto e Giovannetti non perdona: da destra il diagonale non lascia scampo a Saitta. Il Castiglione ci prova e quando sembra fatta Barozzi diventa un muro inespugnabile. Borregan frana su Cabella e si becca il blu: il Lodi resiste in inferiorità senza rischiare più di tanto. Ad una manciata di secondi dalla prima sirena, Compagno pesca Borgo sulla destra solissimo, con il vicentino che scarta il portiere e mette dentro il 2-0.

Ad inizio ripresa ancora Borgo allunga per i giallorossi: dopo un alza e schiaccia rimpallato uscendo da dietro porta, gli ritorna la pallina e al volo incrocia per il 3-0. Poi proprio Borgo sbatte alla balaustra Cabiddu e si prende il blu. In superiorità numerica Cabiddu serve a destra Esquibel che gira di prima intenzione e batte Barozzi per il 3-1. Il Lodi però reagisce subito. In venti secondi chiude praticamente i conti. Compagno serve uno cioccolatino a Nadini che da destra mette dentro il 4-1; e poi Compagno fa tutto da solo, discesa a sinistra e diagonale imprendibile, 5-1. Giovannetti serve a rimorchio Faccin, e il tiro di prima intenzione dal limite dell’area vale il 6-1. La discesa centrale di Esquibel è fermata da Barozzi, ma in tap-in Lasorsa buca il suo ex compagno al Follonica, 6-2. L’ultimo gol di serata lo confeziona Faccin che serve da dietro porta il capitano Antonioni che infila il definitivo 7-2.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Luigi Brunelli, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

BCC CENTROPADANA AMATORI WSKEN LODI: Leonardo Barozzi, (Riccardo Porchera); Morgan Antonioni, Lorenzo Giovannetti, Alessandro Faccin, Andrea Borgo, Giovanni Maria Monticelli, Davide Nadini, Aleix Bo Borregan, Francesco Compagno. All. Pierluigi Bresciani.

ARBITRI: Franco Ferrari e Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (0-2) 6’43 Giovannetti (L), 24’45 Borgo (L); st 1’23 Borgo (L), 4’53 Esquibel (C), 7’33 Nadini (L), 7’52 Compagno (L), 14’48 Faccin (L), 19’23 Lasorsa (C), 19’49 Antonioni (C).

Serie A1 – 1a giornata 10/11/12 ottobre

Teamservicecar Hrc Monza-Ubroker Bassano 4-4

Indeco afp Giovinazzo-Why Sport Valdagno 3-4

Breganze-Innocenti Cos. Follonica 3-5

Sarzana-Forte dei Marmi 3-1

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-2

Blue Factor Castiglione-Bbc Centropadania Lodi 2-7

Trissino-Tr Azzurra Novara 5-1

La classifica

AW Lodi, Trissino, Follonica, Sarzana, Valdagno, Cgc Viareggio 3 punti; Bassano, Hoc Monza 1; Afp Giovinazzo, Cp Grosseto, Forte dei Marmi, Breganze, Azzurra Novara, Castiglione 0

Serie A1 – 2a giornata 18/19 ottobre

Cp Grosseto-Teamservicecar Hrc Monza

Forte dei Marmi-Trissino

Tr Azzurra Novara-Indeco afp Giovinazzo

Bbc Centropadania Lodi-Breganze

Why Sport Valdagno-Cgc Viareggio

Innocenti Cos. Follonica-Sarzana

Ubroker Bassano-Blue Factor Castiglione