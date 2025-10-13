GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 13 ottobre 2025

Ariete parte di slancio: ma non correre da solo.

Toro riflessivo: inizia la settimana con buon ritmo.

Gemelli attivo: idee in movimento.

Cancro cerca quiete: rallenta se puoi.

Leone dominante: oggi rischi di prevaricare.

Vergine in forma: giornata utile per sistemare.

Bilancia, segno del giorno, sarà affascinante, diplomatica e ispirata: metti armonia ovunque passi.

Consiglio escursione: visita il Chiostro di Sant’Agostino a Massa Marittima, luogo di grazia e proporzione che rispecchia il tuo spirito.

Scorpione pensieroso: ma oggi ti senti compreso.

Sagittario leggero: ma qualcosa ti distrae troppo.

Capricorno pronto a organizzare: tutto scorre.

Acquario socievole e acuto: bene i progetti comuni.

Pesci introspettivi: ma riesci a comunicare con profondità.