GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 13 ottobre 2025
Ariete parte di slancio: ma non correre da solo.
Toro riflessivo: inizia la settimana con buon ritmo.
Gemelli attivo: idee in movimento.
Cancro cerca quiete: rallenta se puoi.
Leone dominante: oggi rischi di prevaricare.
Vergine in forma: giornata utile per sistemare.
Bilancia, segno del giorno, sarà affascinante, diplomatica e ispirata: metti armonia ovunque passi.
Consiglio escursione: visita il Chiostro di Sant’Agostino a Massa Marittima, luogo di grazia e proporzione che rispecchia il tuo spirito.
Scorpione pensieroso: ma oggi ti senti compreso.
Sagittario leggero: ma qualcosa ti distrae troppo.
Capricorno pronto a organizzare: tutto scorre.
Acquario socievole e acuto: bene i progetti comuni.
Pesci introspettivi: ma riesci a comunicare con profondità.