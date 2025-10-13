FOLLONICA – Un pedone è stato investito poco dopo mezzogiorno in viale Europa. L’allarme è scattato alle 12.34, quando la centrale operativa del 118 Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso della Pubblica Assistenza Massa Scarlino, l’automedica di Follonica e un’ambulanza con infermiere della Croce Rossa Italiana di Follonica. Presente anche una pattuglia della Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

L’uomo investito, un 31enne, dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.