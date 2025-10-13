GROSSETO – Crollo dell’affluenza in Toscana dove alle 23 di ieri sera aveva votato soltanto il 35,7% degli aventi diritto. Una percentuale nettamente inferiore a quella del 2020 quando i toscani alle urne furono quasi il 46%. Una tendenza che ha rispettato anch ei dati rilevati alle 12 e alle 19. Oggi si vota fino alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio delle schede. Segui la nostra DIRETTA LIVE QUI.
Ecco i dati del voto nelle province toscane
|Provincia
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|Prec. ore 23
|TOSCANA
|3.922 su 3.922
|9,96
|28,15
|35,70
|45,89
|Arezzo
|368 su 368
|8,80
|28,38
|36,03
|45,50
|Firenze
|957 su 957
|11,48
|31,63
|40,15
|49,96
|Grosseto
|257 su 257
|9,96
|26,16
|32,14
|41,87
|Livorno
|368 su 368
|9,62
|24,90
|30,87
|40,95
|Lucca
|456 su 456
|8,09
|23,34
|29,41
|41,34
|Massa-Carrara
|259 su 259
|7,86
|22,86
|28,80
|39,33
|Pisa
|413 su 413
|10,07
|28,76
|37,42
|48,65
|Pistoia
|306 su 306
|10,78
|29,95
|37,55
|45,75
|Prato
|242 su 242
|10,65
|30,96
|39,62
|49,79
|Siena
|296 su 296
|9,36
|28,02
|36,40
|46,53
Fonte: Ministero dell’Interno – Dati ore 12, ore 19 e ore 23 del 12 ottobre 2025.
Ecco i dati in provincia id Grosseto, comune per comune
|Comune
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|Prec. ore 23
|GROSSETO (Provincia)
|257 su 257
|9,96
|26,16
|32,14
|41,87
|Arcidosso
|5 su 5
|8,44
|23,04
|28,15
|40,70
|Campagnatico
|4 su 4
|7,54
|24,96
|32,71
|39,65
|Capalbio
|4 su 4
|8,18
|21,77
|26,48
|39,36
|Castel del Piano
|5 su 5
|10,16
|25,72
|31,62
|40,46
|Castell’Azzara
|2 su 2
|10,91
|32,38
|38,87
|45,17
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|9,59
|22,86
|27,34
|38,81
|Cinigiano
|3 su 3
|8,55
|21,65
|28,29
|42,76
|Civitella Paganico
|5 su 5
|8,89
|23,91
|30,44
|44,02
|Follonica
|22 su 22
|10,90
|27,41
|33,33
|47,86
|Gavorrano
|13 su 13
|8,69
|23,77
|27,87
|38,66
|Grosseto
|76 su 76
|10,96
|28,17
|34,91
|43,28
|Isola del Giglio
|2 su 2
|6,70
|16,59
|18,60
|30,09
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|8,41
|25,55
|33,85
|44,04
|Manciano
|9 su 9
|8,45
|22,52
|27,39
|38,12
|Massa Marittima
|9 su 9
|10,21
|27,36
|33,80
|41,33
|Monte Argentario
|12 su 12
|9,20
|23,41
|27,18
|33,03
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|11,24
|34,17
|39,13
|45,50
|Montieri
|4 su 4
|10,82
|35,95
|40,30
|50,40
|Orbetello
|18 su 18
|9,68
|25,08
|30,51
|41,06
|Pitigliano
|5 su 5
|7,89
|20,72
|26,75
|37,85
|Roccalbegna
|4 su 4
|8,58
|32,02
|39,78
|39,46
|Roccastrada
|10 su 10
|9,09
|25,48
|32,31
|41,38
|Santa Fiora
|4 su 4
|10,60
|28,23
|33,46
|44,27
|Scansano
|10 su 10
|7,08
|21,55
|27,76
|40,20
|Scarlino
|4 su 4
|10,66
|26,56
|31,51
|41,67
|Seggiano
|2 su 2
|5,88
|20,00
|26,47
|38,47
|Semproniano
|3 su 3
|10,10
|29,03
|33,63
|42,48
|Sorano
|5 su 5
|7,94
|25,60
|32,08
|42,69
Fonte: Ministero dell’Interno – Dati ore 12, ore 19 e ore 23 del 12 ottobre 2025.