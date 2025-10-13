GROSSETO – Crollo dell’affluenza in Toscana dove alle 23 di ieri sera aveva votato soltanto il 35,7% degli aventi diritto. Una percentuale nettamente inferiore a quella del 2020 quando i toscani alle urne furono quasi il 46%. Una tendenza che ha rispettato anch ei dati rilevati alle 12 e alle 19. Oggi si vota fino alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio delle schede. Segui la nostra DIRETTA LIVE QUI.

Ecco i dati del voto nelle province toscane

Provincia Sezioni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23 TOSCANA 3.922 su 3.922 9,96 28,15 35,70 45,89 Arezzo 368 su 368 8,80 28,38 36,03 45,50 Firenze 957 su 957 11,48 31,63 40,15 49,96 Grosseto 257 su 257 9,96 26,16 32,14 41,87 Livorno 368 su 368 9,62 24,90 30,87 40,95 Lucca 456 su 456 8,09 23,34 29,41 41,34 Massa-Carrara 259 su 259 7,86 22,86 28,80 39,33 Pisa 413 su 413 10,07 28,76 37,42 48,65 Pistoia 306 su 306 10,78 29,95 37,55 45,75 Prato 242 su 242 10,65 30,96 39,62 49,79 Siena 296 su 296 9,36 28,02 36,40 46,53 Fonte: Ministero dell’Interno – Dati ore 12, ore 19 e ore 23 del 12 ottobre 2025.

Ecco i dati in provincia id Grosseto, comune per comune