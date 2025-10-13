ORBETELLO – Doppio incidente sull’Aurelia, nel comune di Orbetello. La corsia nord è chiusa a causa di due incidenti.

Nel primo, all’altezza del bivio di Sant’Andrea, c’è un’auto ribaltata nel mezzo della carreggiata. A bordo viaggiavano due donne che sono rimaste ferite e trasferite all’ospedale di Orbetello. Sul posto la Misericordia, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Un secondo incidente è avvenuto a pochi chilometri distanza, vicino Rispescia – Valle Maggiore, e si tratta di un tamponamento tra un’auto e una moto con a bordo un uomo di 80 anni. Non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto la Polizia stradale di Orbetello.

Le auto si muovono a passo d’uomo e il traffico è molto rallentato.