GROSSETO – Un’altra dimostrazione di forza per i ragazzi della Gea, che rifilano 23 punti di scarto a un avversario del calibro del Basket Carrara Legends vincendo 82-59. Un vittoria con tante conferme per i biancorossi, che hanno fortemente voluto questa seconda vittoria in campionato e la testa al girone A di Divisione regionale 1.

L’inizio della gara disputata domenica sera al Palasport di via Austria è piuttosto compassato da entrambe le parti, poi al 4′ la Gea comincia a macinare canestri e in un battibaleno si trova dal 4-2 al 12-2 grazie alle bombe di Liberati (12 punti in 20′) e di Mari, che insieme a Ignarra (dieci) sono stati i migliori realizzatori della prima parte. Chiuso il primo quarto avanti di 12 i ragazzi di Andreozzi sono spesso arrivati anche a +15 (41–26), con alcune giocate spettacolari di Luca Banchi, sotto lo sguardo attento di babbo Luca, neo allenatore della nazionale, mamma Silvia e nonna Nada. Il Carrara Legends, con le bombe di Viola (4 nel primo tempo) e i canestri di Fontanelli, è riuscito a rimanere sulla scia dei grossetani che sono andati al riposo con dieci lunghezze di vantaggio.

Nel terzo quarto Grosseto, dopo nemmeno quattro minuti, grazie al solito Liberati, a Banchi e a Furi, arriva a un vantaggio di 20 punti (53-33) per andare all’ultimo riposo sopra di 21. Il quarto tempino vede un’altra super partenza dei biancorossi che allungano per arrivare al massimo vantaggio del match, trenta punti, sull’80-50 a 2’40 dalla sirena. A questo punto Silvio Andreozzi comincia a far riposare le sue stelle e il Carrara recupera qualche punto. Negli ultimi due minuti c’è spazio anche per Peralta, Grascelli e Danti i tre under portati in panchina per fare esperienza.

L’Oscar per il miglior attore protagonista va sicuramente a Davide Liberati con 24 punti (1/2 da due, 6/6 da tre e 4/5 dalla lunetta con 5 rimbalzi, tre palle recuperate e 2 assist), ma tutti hanno dato il loro contributo, a cominciare da Ignarra (12 punti, 5/7 da due e 10 rimbalzi), Scurti (10 punti, 2/5 sia da due che da 3, 10 rimbalzi), Mari (10 punti, 2/5 da due, 2/4 da tre), Furi (6 punti, 3/4 da due, 4 rimbalzi e 3 assist) e Banchi (2/2 da due e in lunetta, con 6 assist, nonostante sei errori dalla lunga distanza).

“Come prima partita casalinga – commenta il coach Silvio Andreozzi – è andata bene, ma non soltanto per risultato. La squadra ha difeso forte, lasciando una buona squadra sotto i sessanta punti. La linea da tenere anche per le prossime partite è questa: difesa forte, aggressiva e cercare di fare il miglior modo possibile e rendere al meglio specialmente un attacco. Sono contento che i ragazzi abbiamo messo in atto quello che abbiamo preparato in settimana. Il nostro attacco è stato a tratti devastante, con Davide Liberati senza errori da tre punti, un dato che la dice lunga sulla sua partita”.

GEA GROSSETO: Scurti 12, Ignarra 12, Furi 6, Liberati 24, Banchi 6, Ense 9, Romboli 1, Malentacchi 2, Mari 10, Danti, Peralta, Grascelli. All. Silvio Andreozzi.

CARRARA LEGENDS: Viola, Benfatto, Bordigoni, Fontanelli, Borghini, Pizzanelli, Tongiani, Canciello. All. Guglielmo Rossi.

ARBITRI: Sbaragli di Casole d’Elsa e Galluccio di Colle Val d’Elsa.

PARZIALI: 25-13, 43-33; 60-39

STATISTICHE GEA: 19/40 da 2, 11/32 da 3, 10/12 nei liberi, 49 rimbalzi (39 difensivi, 10 offensivi), 8 palle recuperate, 18 assist.