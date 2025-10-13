GROSSETO – Crollo dell’affluenza al voto in Toscana dove ha votato il 47% degli elettori. Alle precedenti elezioni regionali, nel 2020, aveva votato il 62,59%.
In provincia di Grosseto ha votato il 44,93% ( 60,87% nel 2020). Anche qui, quindi l’affluenza non raggiunge il 50%. L’affluenza maggiore si registra a Monterotondo Marittimo con 58,37% (68,47% nel 2020), la minore affluenza invece all’Isola del Giglio con il 27,75% (45,07% nel 2020).
Ecco i dati del voto in provincia di Grosseto, comune per comune
|Comune
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|Lunedì % ore 15
|Prec.
|GROSSETO (Provincia)
|257 su 257
|9,97
|26,17
|32,15
|44,93
|60,87
|Arcidosso
|5 su 5
|8,44
|23,04
|28,15
|42,40
|60,16
|Campagnatico
|4 su 4
|7,54
|24,96
|32,71
|49,06
|63,83
|Capalbio
|4 su 4
|8,18
|21,77
|26,48
|38,90
|60,12
|Castel del Piano
|5 su 5
|10,16
|25,72
|31,62
|44,56
|65,05
|Castell’Azzara
|2 su 2
|10,91
|32,38
|38,87
|50,30
|60,80
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|9,59
|22,86
|27,34
|40,23
|59,84
|Cinigiano
|3 su 3
|8,55
|21,65
|28,29
|41,34
|62,95
|Civitella Paganico
|5 su 5
|8,89
|23,91
|30,44
|45,78
|66,03
|Follonica
|22 su 22
|10,92
|27,47
|33,41
|45,35
|67,23
|Gavorrano
|13 su 13
|8,69
|23,77
|27,87
|40,59
|56,80
|Grosseto
|76 su 76
|10,96
|28,17
|34,91
|46,92
|61,25
|Isola del Giglio
|2 su 2
|6,70
|16,59
|18,60
|27,75
|45,07
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|8,41
|25,55
|33,85
|49,45
|63,47
|Manciano
|9 su 9
|8,45
|22,52
|27,39
|40,38
|59,18
|Massa Marittima
|9 su 9
|10,21
|27,36
|33,80
|45,53
|61,32
|Monte Argentario
|12 su 12
|9,20
|23,41
|27,18
|41,84
|51,28
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|11,24
|34,17
|41,86
|58,37
|66,47
|Montieri
|4 su 4
|10,82
|35,95
|40,30
|55,35
|69,10
|Orbetello
|18 su 18
|9,68
|25,08
|30,51
|44,49
|60,80
|Pitigliano
|5 su 5
|7,89
|20,72
|26,75
|39,22
|56,18
|Roccalbegna
|4 su 4
|8,58
|32,02
|39,78
|53,00
|58,27
|Roccastrada
|10 su 10
|9,09
|25,48
|32,31
|45,20
|61,40
|Santa Fiora
|4 su 4
|10,60
|28,23
|33,46
|47,13
|62,89
|Scansano
|10 su 10
|7,08
|21,55
|27,76
|41,77
|59,80
|Scarlino
|4 su 4
|10,66
|26,56
|31,51
|43,25
|61,27
|Seggiano
|2 su 2
|5,88
|20,00
|26,47
|42,65
|60,62
|Semproniano
|3 su 3
|10,10
|29,03
|33,63
|55,24
|64,14
|Sorano
|5 su 5
|7,94
|25,60
|32,08
|45,67
|61,79
Fonte: Ministero dell’Interno – Dati domenica (ore 12, 19, 23) e lunedì (ore 15).
Ecco i dati del voto in Toscana
|Provincia
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|Lunedì % ore 15
|Prec.
|TOSCANA
|3.897 su 3.922
|9,96
|28,15
|35,70
|47,73
|62,59
|Arezzo
|368 su 368
|8,80
|28,38
|36,03
|47,77
|64,60
|Firenze
|957 su 957
|11,48
|31,63
|40,14
|52,63
|66,47
|Grosseto
|257 su 257
|9,97
|26,17
|32,15
|44,93
|60,87
|Livorno
|368 su 368
|9,62
|24,90
|30,87
|42,30
|57,34
|Lucca
|456 su 456
|8,09
|23,34
|29,38
|40,42
|56,65
|Massa-Carrara
|259 su 259
|7,86
|22,86
|28,80
|40,80
|54,70
|Pisa
|388 su 413
|10,07
|28,76
|37,42
|50,35
|65,66
|Pistoia
|306 su 306
|10,78
|29,95
|37,55
|49,07
|61,66
|Prato
|242 su 242
|10,65
|30,96
|39,62
|50,82
|64,80
|Siena
|296 su 296
|9,36
|28,02
|36,40
|49,07
|64,85
Fonte: Ministero dell’Interno – Dati domenica (ore 12, 19, 23) e lunedì (ore 15).