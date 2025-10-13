GROSSETO – Doppietta di successi per le Raccattate, sodalizio femminile di rugbiste grossetane e livornesi. Con la maglia del Rufus San Vincenzo, sul campo dell’omonima società, la capitana Camilla Antonucci, Martina Ciccioni, Chiara Castellani, Giulia Castellani, Margherita Leggieri, Valentina Faraci, Elena Paladini, Valeria Feri, Teresa Ristori, Margherita Ristori, Alice Del Bufalo, Jessica Ferrarini, Noemi Zauli e la biancorossa Valeria Comandi hanno battuto prima il Lucca e poi il Gispi Prato nel debutto stagionale del campionato regionale Seven. Netti i risultati finali, ovvero 19-12 e 28-15, a dimostrazione di una buona condizione fisica oltre che mentale. Una bella soddisfazione per giocatrici ed entourage, che fra tante difficoltà – a cominciare dalle distanze per potersi allenare tutti assieme – stanno dando continuità ad un progetto che vuol crescere il più possibile ed è sempre aperto a nuove leve.