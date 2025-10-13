SORANO – Adf al lavoro su più punti della rete idrica maremmana tra Sorano e Orbetello. Gli interventi sono in programma martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre

A Sorano per lavori di distrettualizzazione in località Grotte Cavalieri martedì 14 ottobre dalle 8.30 alle 14.30 possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Piccona, Grotte Cavalieri, Biagiola, Pianetti di Sovana, Tombe Viticola, Casa Tonioni, Ripa, Castellaccio, Poderone, Poggio dell’Olivo, Sassotondo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.30 del giorno stesso.

Per intervento di manutenzione in piazza del Municipio mercoledì 15 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza del Municipio, via della Madonnina, via Ildebrando da Sovana. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

Per distrettualizzazione rete idrica in località Monte Buono Appalto giovedì 16 ottobre dalle 8.30 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Monte Buono Appalto, Casa Pennacchi, Mariucci e Santa Barbara. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Giovedì 16 ottobre AdF sarà poi al lavoro a Orbetello, per la realizzazione di nuove infrastrutture in via Maremmana. I lavori potrebbero determinare dalle 15 alle 19 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Tre Cerri, località Voltoncino, piazza delle Regioni, piazza Molise, piazza Nazione Unite, strada del Padule, Strada Statale 74 Maremmana, Strada Statale Aurelia, via Abruzzo, via Albinia, via Antonio De Witt, via Aurelia, via Calabria, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via della Pace, via della Stazione, via Giovanni Fattori, via Lazio, via Leopoldo di Toscana, via Maremmana, via Molise, via Nazioni Unite, via Padre Ugo Martino, via Paglieri, via Paolieri, via Pietro Aldi, via P. Pascucci, via Puglia, via Renato Fucini, via Salvo d’Acquisto, via Sardegna, via Sicilia, via Stefano Raffei, via Telemaco Signorini, via Toscana, via Umbria. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 19.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.