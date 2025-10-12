MAGLIANO IN TOSCANA – È stato recuperato questa notte un raga∑zino di 14 anni che si era perso nel bosco dopo essere andato a pesca. Il ragazzo aveva perso l’orientamento nella macchia nella zona di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

Il padre non vedendolo tornare a casa, è andato nel posto dove solitamente pescava non trovandolo ha dato l’allarme. Sono scattate le ricerche dei carabinieri e delle squadre, tra cui il distaccamento dei vigili del fuoco di Orbetello ed una squadra del distaccamento volontario di Manciano.

La fitta vegetazione e l’assenza di luce hanno reso particolarmente difficoltose le operazioni benché le squadre fossero già in contatto con il ragazzo che, nonostante la comprensibile apprensione, dichiarava di stare bene.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno quindi creato un varco nella vegetazione così di raggiungerlo e una volta trovato, grazie anche alla collaborazione di un cacciatore del posto, lo hanno accompagnato dai familiari.