GROSSETO – Per la nostra rubrica Maremma com’era oggi vi proponiamo la foto inviata da Maurizio Lunardi. Si tratta della classe V sezione E dell’Istituto Tecnico commerciale “Fossombroni”. La foto è dell’anno scolastico 1977/78.

Da sinistra a destra in alto: Cristina Magini – Alberto Camarri – Emilio Vivarelli – Rossana Canuti – Bevilacqua – Franco Fanciulli – Daniele Billi – Nicola Passalacqua – Favilli – Maurizio Costabile

Seconda fila: Anna Del Lesto (seminascosta) – Angela Anselmi – Roberta Bruni – Mirko Accioli – Nadia Caprini – Morena Boccia – Savinotti

Seduti: Silvia Taddeucci – Laura Zuffi – Maurizio Lunardi

«Un pensiero particolare va a coloro che non ci sono più, Alberto Camarri, scomparso giovanissimo nel 1982 e Cristina Magini, scomparsa, invece, poco più di un anno fa. Adorabile amica, di grande umanità, che ha lasciato un grande vuoto nei nostri cuori».

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com'era ai contatti sopra.

