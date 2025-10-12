GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 12 ottobre 2025
Ariete spensierato: giornata da dedicare al gioco.
Toro calmo: oggi lasci che le cose scorrano.
Gemelli, segno del giorno, sarà comunicativo, leggero e curioso: oggi vuoi imparare, scoprire, ridere.
Consiglio escursione: visita il Museo del Vetro a Pomonte, un piccolo luogo pieno di dettagli e storie, perfetto per il tuo spirito vivace.
Cancro dolce e premuroso: hai voglia di casa.
Leone energico e solare: organizza qualcosa con gli amici.
Vergine attenta: ma oggi stacca la mente.
Bilancia in equilibrio: bene i rapporti affettivi.
Scorpione schivo: ma chi ami ti cerca comunque.
Sagittario sorridente: giornata ottima per muoversi.
Capricorno pacato: ti ritagli spazi solo per te.
Acquario frizzante: porta novità.
Pesci sognanti: la musica è la tua compagna oggi.