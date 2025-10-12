GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 12 ottobre 2025

Ariete spensierato: giornata da dedicare al gioco.

Toro calmo: oggi lasci che le cose scorrano.

Gemelli, segno del giorno, sarà comunicativo, leggero e curioso: oggi vuoi imparare, scoprire, ridere.

Consiglio escursione: visita il Museo del Vetro a Pomonte, un piccolo luogo pieno di dettagli e storie, perfetto per il tuo spirito vivace.

Cancro dolce e premuroso: hai voglia di casa.

Leone energico e solare: organizza qualcosa con gli amici.

Vergine attenta: ma oggi stacca la mente.

Bilancia in equilibrio: bene i rapporti affettivi.

Scorpione schivo: ma chi ami ti cerca comunque.

Sagittario sorridente: giornata ottima per muoversi.

Capricorno pacato: ti ritagli spazi solo per te.

Acquario frizzante: porta novità.

Pesci sognanti: la musica è la tua compagna oggi.