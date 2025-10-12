GROSSETO – Un uomo anziano è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, in via Emilia, nella zona semicentrale di Grosseto. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17 (Foto: Lorenzi Mancineschi).
Secondo quanto appreso, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato urtato da un’auto guidata. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza della Misericordia di Grosseto e un’automedica.
La persona investita, sebbene cosciente al momento dei soccorsi, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche.
Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio degli agenti intervenuti.