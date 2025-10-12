Secondo quanto appreso, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato urtato da un’auto guidata. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza della Misericordia di Grosseto e un’automedica.

La persona investita, sebbene cosciente al momento dei soccorsi, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio degli agenti intervenuti.