GROSSETO – Va ad un Grifone aggressivo e concreto il big match con il Tau Altopascio, con i torelli che vincono 3-0 al Carlo Zecchini e si godono la vetta del girone assieme al Siena (foto di Paolo Orlando). In una settima giornata memorabile, lo scarto vincente più ampio finora messo a punto dai maremmani è una prova di peso sia agonistico che caratteriale, con tante chance in attacco e quasi nessuna difficoltà in difesa.

Il risultato si sblocca un po’ bugiardamente solo al 38′ con Regoli, mentre poco prima del riposo Benedetti firma il raddoppio, fra gli applausi e l’esultanza del pubblico di casa. Il terzo gol è un realtà un’autorete, a causa del tocco disgraziato di Chiti, che agevola il tris degli avversari. Girandola di cambi per il Grosseto, che continua a cercare la porta lucchese mancando l’appuntamento con poker in un paio di frangenti.

guarda tutte le foto 65



Grosseto, battuto l’Altopascio nel big match

GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Bacciardi, Bellini, Montini, Benedetti, Ampollini, Brenna, Regoli, Ciraudo. A disposizione: Cardarelli, Santarelli, Sacchini, Gerardini, Disanto, Riccobono, Gonnelli, Guerrini, Fiorani. All. Indiani.

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Chiti, Manetti, Carcani, Nottoli, Lombardo, Meucci, Carli, Bouah, Iezzi. A disposizione: Zipoli, Nunziati, Omorogevia, Borracchini, Bagnoli, Nostri, Del Gronchio, Vaselli, Tordiglione. All. Marcia.

ARBITRO: Pelaia di Pavia; assistenti Monelli di Busto Arsizio e Barlocco di Legnano.

MARCATORI: 38′ Regoli, 46′ Benedetti, 13′ st (aut.) Chiti.

NOTE: circa 1300 spettatori.