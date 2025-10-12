GROSSETO – Affluenza ancora in calo: alle 19 in Toscana ha votato il 28,17%, mentre cinque anni fa i toscani che andarono alle urne allo stesso orario furono il 36,28% degli aventi diritto.

I dati della ore 12

Alle 12 in Toscana aveva votato il 9,95% degli aventi diritto, dato in linea anche con la provincia di Grosseto dove aveva votato il 9,96%. Qui trovi tutti i dati, comune per comune, dell’affluenza alle 12: LINK.La prossima rilevazione dell’affluenza è prevista alle 23 alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazione. I seggi poi riapriranno alle 7 e fino alle 15 domani lunedì 13 ottobre.