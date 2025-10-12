GROSSETO – Affluenza ancora in calo: alle 19 in Toscana ha votato il 28,17%, mentre cinque anni fa i toscani che andarono alle urne allo stesso orario furono il 36,28% degli aventi diritto.
Ecco i dati del voto nelle province toscane
|Provincia
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|Prec. ore 19
|TOSCANA
|3.922 su 3.922
|9,95
|28,17
|36,28
|Arezzo
|368 su 368
|8,76
|28,38
|35,60
|Firenze
|957 su 957
|11,48
|31,66
|39,74
|Grosseto
|257 su 257
|9,96
|26,16
|33,68
|Livorno
|368 su 368
|9,62
|24,95
|32,87
|Lucca
|456 su 456
|8,09
|23,34
|32,97
|Massa-Carrara
|259 su 259
|7,86
|22,91
|30,98
|Pisa
|413 su 413
|10,07
|28,76
|37,77
|Pistoia
|306 su 306
|10,74
|29,95
|35,77
|Prato
|242 su 242
|10,65
|30,96
|39,69
|Siena
|296 su 296
|9,36
|28,02
|36,22
Fonte: Ministero dell’Interno – Dati ore 12 e ore 19 del 12 ottobre 2025.
I dati alle 19 in provincia di Grosseto: comune per comune
|Comune
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|Prec. ore 19
|GROSSETO (Provincia)
|257 su 257
|9,96
|26,16
|33,68
|Arcidosso
|5 su 5
|8,44
|23,04
|32,42
|Campagnatico
|4 su 4
|7,54
|24,96
|31,05
|Capalbio
|4 su 4
|8,18
|21,77
|31,26
|Castel del Piano
|5 su 5
|10,16
|25,72
|31,76
|Castell’Azzara
|2 su 2
|10,91
|32,38
|35,10
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|9,59
|22,86
|32,19
|Cinigiano
|3 su 3
|8,55
|21,65
|33,21
|Civitella Paganico
|5 su 5
|8,89
|23,91
|34,49
|Follonica
|22 su 22
|10,90
|27,41
|37,01
|Gavorrano
|13 su 13
|8,69
|23,77
|31,70
|Grosseto
|76 su 76
|10,96
|28,17
|34,93
|Isola del Giglio
|2 su 2
|6,70
|16,59
|26,44
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|8,41
|25,55
|34,55
|Manciano
|9 su 9
|8,45
|22,52
|29,84
|Massa Marittima
|9 su 9
|10,21
|27,36
|32,85
|Monte Argentario
|12 su 12
|9,20
|23,41
|28,65
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|11,24
|34,17
|35,36
|Montieri
|4 su 4
|10,82
|35,95
|42,57
|Orbetello
|18 su 18
|9,68
|25,08
|34,13
|Pitigliano
|5 su 5
|7,89
|20,72
|27,90
|Roccalbegna
|4 su 4
|8,58
|32,02
|30,27
|Roccastrada
|10 su 10
|9,09
|25,48
|33,65
|Santa Fiora
|4 su 4
|10,60
|28,23
|35,69
|Scansano
|10 su 10
|7,08
|21,55
|32,08
|Scarlino
|4 su 4
|10,66
|26,56
|34,45
|Seggiano
|2 su 2
|5,88
|20,00
|28,71
|Semproniano
|3 su 3
|10,10
|29,03
|30,87
|Sorano
|5 su 5
|7,94
|25,60
|35,06
Fonte: Ministero dell’Interno – Dati ore 12 e ore 19 del 12 ottobre 2025.
I dati della ore 12
Alle 12 in Toscana aveva votato il 9,95% degli aventi diritto, dato in linea anche con la provincia di Grosseto dove aveva votato il 9,96%. Qui trovi tutti i dati, comune per comune, dell’affluenza alle 12: LINK.La prossima rilevazione dell’affluenza è prevista alle 23 alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazione. I seggi poi riapriranno alle 7 e fino alle 15 domani lunedì 13 ottobre.