GROSSETO – Affluenza in calo in Toscana rispetto a cinque anni. Alle 12 di oggi ha votato il 9,95% degli aventi diritto. Rispetto al dato delle regionali del 2020 la percentuale è scesa di quasi cinque punti percentuali. Cinque anni fa infatti aveva votato il 14,66%.

Ecco i dati del voto nelle dieci province toscane

Provincia Sezioni Affluenza % ore 12 Precedente % ore 12 TOSCANA 3.922 su 3.922 9,95 14,66 Arezzo 368 su 368 8,76 13,63 Firenze 957 su 957 11,48 16,60 Grosseto 257 su 257 9,96 14,41 Livorno 368 su 368 9,62 14,58 Lucca 456 su 456 8,09 12,39 Massa-Carrara 259 su 259 7,86 12,22 Pisa 413 su 413 10,07 15,27 Pistoia 306 su 306 10,74 13,90 Prato 242 su 242 10,65 15,61 Siena 296 su 296 9,36 13,98

Ecco i dati del voto nei comuni della provincia di Grosseto