GROSSETO – Affluenza in calo in Toscana rispetto a cinque anni. Alle 12 di oggi ha votato il 9,95% degli aventi diritto. Rispetto al dato delle regionali del 2020 la percentuale è scesa di quasi cinque punti percentuali. Cinque anni fa infatti aveva votato il 14,66%.
Ecco i dati del voto nelle dieci province toscane
|Provincia
|Sezioni
|Affluenza % ore 12
|Precedente % ore 12
|TOSCANA
|3.922 su 3.922
|9,95
|14,66
|Arezzo
|368 su 368
|8,76
|13,63
|Firenze
|957 su 957
|11,48
|16,60
|Grosseto
|257 su 257
|9,96
|14,41
|Livorno
|368 su 368
|9,62
|14,58
|Lucca
|456 su 456
|8,09
|12,39
|Massa-Carrara
|259 su 259
|7,86
|12,22
|Pisa
|413 su 413
|10,07
|15,27
|Pistoia
|306 su 306
|10,74
|13,90
|Prato
|242 su 242
|10,65
|15,61
|Siena
|296 su 296
|9,36
|13,98
Ecco i dati del voto nei comuni della provincia di Grosseto
|Comune
|Sezioni
|Affluenza % ore 12
|Precedente % ore 12
|GROSSETO (Provincia)
|257 su 257
|9,96
|14,41
|Arcidosso
|5 su 5
|8,44
|12,81
|Campagnatico
|4 su 4
|7,54
|11,14
|Capalbio
|4 su 4
|8,18
|14,53
|Castel del Piano
|5 su 5
|10,16
|10,79
|Castell’Azzara
|2 su 2
|10,91
|12,96
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|9,59
|14,60
|Cinigiano
|3 su 3
|8,55
|12,73
|Civitella Paganico
|5 su 5
|8,89
|13,72
|Follonica
|22 su 22
|10,90
|15,58
|Gavorrano
|13 su 13
|8,69
|11,56
|Grosseto
|76 su 76
|10,96
|15,80
|Isola del Giglio
|2 su 2
|6,70
|13,15
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|8,41
|12,72
|Manciano
|9 su 9
|8,45
|13,23
|Massa Marittima
|9 su 9
|10,21
|13,08
|Monte Argentario
|12 su 12
|9,20
|13,15
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|11,24
|13,85
|Montieri
|4 su 4
|10,82
|13,53
|Orbetello
|18 su 18
|9,68
|15,44
|Pitigliano
|5 su 5
|7,89
|10,74
|Roccalbegna
|4 su 4
|8,58
|12,29
|Roccastrada
|10 su 10
|9,09
|13,54
|Santa Fiora
|4 su 4
|10,60
|14,74
|Scansano
|10 su 10
|7,08
|12,35
|Scarlino
|4 su 4
|10,66
|15,50
|Seggiano
|2 su 2
|5,88
|10,89
|Semproniano
|3 su 3
|10,10
|9,75
|Sorano
|5 su 5
|7,94
|10,99